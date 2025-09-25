Shopping Granja Vianna recebe parque temático dos Detetives do Prédio Azul com experiências imersivas

Espaço interativo traz cenários inspirados na série e garante aventura, diversão e muita imaginação para as crianças





O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, acaba oferece uma atração que promete encantar crianças e famílias: o Parque dos Detetives do Prédio Azul – D.P.A.. Em um espaço totalmente imersivo, localizado na Praça de Eventos, Piso L1, os pequenos detetives poderão se aventurar em seis cenários interativos, inspirados na famosa série infantil, e viver momentos cheios de mistério e diversão.

O grande destaque do parque é um brinquedo inflável em formato do icônico Prédio Azul, que precisa ser “salvo” pelos participantes. Além disso, a atração conta com piscina de bolinhas, giro radical, cama elástica e pula-pula, garantindo ainda mais opções para gastar energia e estimular a criatividade.

O parque é indicado para crianças de 2 a 13 anos e foi pensado para estimular a imaginação, a criatividade e o espírito investigativo, características que fazem do D.P.A. um fenômeno entre o público infantil.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 para 40 minutos de brincadeira, com opções de pacotes para períodos mais longos:

R$ 70 para até 80 minutos

R$ 80 para até 120 minutos

R$ 90 para até 160 minutos

Crianças com deficiência ou neurodivergentes têm direito à meia-entrada. O funcionamento acompanha o horário do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A atração fica no empreendimento até dia 15 de outubro.