Após temporal, previsão indica frio e instabilidade em Cotia nesta terça (23)

Cidade deve ter dia mais frio e com chance de garoa após temporal de segunda-feira

Foto: Cotia e Cia

Depois do temporal que atingiu Cotia nesta segunda-feira (22), a terça-feira (23) deve ser de tempo instável, com predomínio de nuvens, possibilidade de garoa e temperaturas mais baixas. , a terça-feira (23) deve ser de tempo instável, com predomínio de nuvens, possibilidade de garoa e temperaturas mais baixas.







Há previsão de garoa isolada nos períodos da manhã e da noite, enquanto à tarde o tempo pode ter algumas aberturas, mas ainda com bastante nebulosidade.



A umidade relativa do ar deve permanecer elevada ao longo do dia, o que aumenta a sensação de frio. Já os ventos devem soprar de forma moderada, sem rajadas intensas como as registradas na véspera.



Segundo especialistas, não há expectativa de temporais generalizados nesta terça, mas o tempo segue instável em toda a Grande São Paulo.



A recomendação é que a população se prepare para um dia de temperaturas mais amenas e garoa em alguns momentos.

De acordo com o Climatempo, os termômetros na cidade devem variar entre 14 °C e 21 °C, com sensação de frio pela manhã e ao anoitecer.