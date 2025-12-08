Câmara de Cotia se manifesta sobre mandato de Alexandre Frota após decisão da Justiça

Posicionamento foi divulgado nesta segunda-feira (8), após novo desdobramento no caso do ex-vereador

Foto: Câmara de Cotia

sobre o restabelecimento dos direitos políticos do ex-vereador Alexandre Frota (PDT). A Câmara Municipal de Cotia publicou, nesta segunda-feira (8), uma nota oficial esclarecendo que recebeu, no fim da tarde de sexta-feira (5), a comunicação da Justiça Eleitoral





LEIA ABAIXO A NOTA DA CÂMARA DE COTIA NA ÍNTEGRA

No entanto, o Legislativo reforçou que o despacho não determina a retomada do mandato, ao contrário do que vem sendo divulgado por alguns veículos e conteúdos nas redes sociais.Segundo a Câmara, o Despacho-Ofício do Tribunal Regional Eleitoral foi encaminhado à Procuradoria Legislativa, que agora irá elaborar o parecer jurídico. Só depois dessa etapa o processo seguirá para a Presidência da Casa, responsável por decidir as providências a serem tomadas.A nota destaca que qualquer eventual decisão sobre o possível retorno de Frota ao cargo dependerá da conclusão dessa análise jurídica, respeitando a legislação e os princípios da administração pública.O Legislativo também reforçou que atua exclusivamente com base em documentos oficiais e que todas as atualizações sobre o caso serão divulgadas pelos canais oficiais da Câmara e à imprensa, como forma de garantir transparência e precisão das informações.Frota teve seus direitos políticos restabelecidos após decisão recente da Justiça Federal, que extinguiu a pena pela qual ele havia sido afastado. O ato, porém, não implica automaticamente a recuperação do mandato, situação que agora está sob avaliação interna do Legislativo cotiano.