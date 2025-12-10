Cotia lidera apagão na Grande São Paulo com 75% dos imóveis sem energia

Mais de 107 mil imóveis estão sem energia; outras cidades da região também enfrentam apagão generalizado

Foto: Prefeitura de Cotia



Mais de dois milhões de consumidores da Enel, na Grande São Paulo, estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (10/12), conforme dados atualizados às 15h47. Ao todo, 2.205.118 clientes estão com o fornecimento interrompido.









Temporal e ventania causaram estragos em Cotia e ampliaram o apagão



A passagem de um ciclone extratropical, combinada à chegada de uma frente fria, provocou temporais e fortes rajadas de vento em diversas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, e Cotia não ficou de fora dos impactos.



Segundo a Defesa Civil do município, a noite de terça-feira (9) terminou com duas quedas de árvores que bloquearam parcialmente vias públicas, incluindo um ponto na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi. Não houve vítimas.



Nesta quarta-feira, o cenário se agravou. A Defesa Civil recebeu quase 40 chamados apenas na parte da manhã, a maioria relacionada à queda de árvores que bloquearam ruas total ou parcialmente. Também foram registradas ocorrências envolvendo residências, veículos e redes de fiação, o que contribuiu diretamente para o alto índice de falta de energia.



Devido ao grande volume de ocorrências, uma equipe extra foi mobilizada, e todos os agentes atuam simultaneamente no atendimento às emergências. Em vários bairros, a falta de energia dificulta a comunicação e o fechamento do balanço completo dos estragos.



Entre todos os municípios atendidos pela concessionária na região, Cotia é o mais afetado, com 75,61% dos imóveis sem energia, o que representa 107.004 consumidores no escuro, o maior índice proporcional de toda a Grande São Paulo.Outras cidades também registram níveis críticos de interrupção. Embu-Guaçu, por exemplo, aparece com 97,69% dos clientes sem fornecimento, totalizando praticamente todo o município. São Lourenço da Serra também enfrenta apagão severo, com 90,11% de unidades afetadas. Já Pirapora do Bom Jesus acompanha o mesmo cenário, com 84,56% de interrupção.Na área Oeste da Grande São Paulo, municípios vizinhos a Cotia também registram altos índices de falta de energia. Carapicuíba tem 29,43% dos clientes sem luz (50.741 imóveis), enquanto Embu das Artes registra 42,48% de interrupções (48.365 imóveis). Itapevi aparece com 39,68% dos consumidores afetados.Grandes cidades do entorno também sofrem os impactos. Osasco, por exemplo, tem 57.513 unidades sem energia, equivalente a 16,98% dos consumidores. Em São Paulo, a capital, o número de imóveis no escuro ultrapassa 1,4 milhão, o que representa 24,72% dos clientes da cidade atendidos pela Enel.A região do ABC também apresenta interrupções significativas. Santo André tem 18,60% dos clientes afetados, enquanto São Bernardo do Campo registra 20,29%. Já São Caetano do Sul, um dos menores municípios da região, tem um dos maiores percentuais: 47,28% sem luz.Os números seguem sendo atualizados ao longo do dia. Ainda não há previsão de normalização completa do fornecimento em Cotia nem nos demais municípios, que enfrentam apagões desde as fortes rajadas de vento e tempestades que atingiram o estado nas últimas horas.