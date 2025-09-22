Após chuva, Welington Formiga fala sobre suspensão das aulas e vistoria em escolas

Aulas de toda a rede municipal estão suspensas nesta terça-feira (23)
|Temporal atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (22). Foto: Reprodução
O prefeito de Cotia, Welington Formiga, se manifestou nesta segunda-feira (22) após a decisão da Secretaria de Educação de suspender, de forma preventiva, as aulas em toda a rede municipal nesta terça-feira (23).
A medida foi tomada devido às fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade, causando danos em algumas unidades escolares, como goteiras e queda parcial de forros.
Por meio de nota, Formiga destacou que a prioridade da administração é a segurança dos alunos, professores e colaboradores. Ele também anunciou que acompanhará de perto os trabalhos de vistoria e recuperação das escolas afetadas.
“Hoje nossa cidade enfrentou fortes chuvas e ventos, infelizmente, várias escolas da nossa rede municipal foram afetadas, algumas chegando a perder parte de seus tetos. Com muita seriedade, agilidade e, acima de tudo, amor pela nossa população, vamos cuidar de cada detalhe e reconstruir tudo o que for necessário. Este é um momento de união: todo o Governo Municipal está mobilizado, e tenho certeza de que, juntos com a nossa população, vamos superar mais esse desafio”, afirmou.
O prefeito disse ainda que, já na manhã desta terça-feira, estará pessoalmente visitando as unidades escolares atingidas. O objetivo é verificar de perto a situação e acompanhar a execução de medidas emergenciais para garantir a segurança da comunidade escolar.
A Secretaria de Educação informou que as aulas estão suspensas em todas as mais de 100 escolas da rede municipal e que engenheiros iniciaram vistorias técnicas nos prédios. Os relatórios serão consolidados nesta terça-feira (23), e a Prefeitura divulgará, à tarde, a decisão sobre a retomada ou continuidade da suspensão das aulas.
Por meio de nota, Formiga destacou que a prioridade da administração é a segurança dos alunos, professores e colaboradores. Ele também anunciou que acompanhará de perto os trabalhos de vistoria e recuperação das escolas afetadas.
“Hoje nossa cidade enfrentou fortes chuvas e ventos, infelizmente, várias escolas da nossa rede municipal foram afetadas, algumas chegando a perder parte de seus tetos. Com muita seriedade, agilidade e, acima de tudo, amor pela nossa população, vamos cuidar de cada detalhe e reconstruir tudo o que for necessário. Este é um momento de união: todo o Governo Municipal está mobilizado, e tenho certeza de que, juntos com a nossa população, vamos superar mais esse desafio”, afirmou.
O prefeito disse ainda que, já na manhã desta terça-feira, estará pessoalmente visitando as unidades escolares atingidas. O objetivo é verificar de perto a situação e acompanhar a execução de medidas emergenciais para garantir a segurança da comunidade escolar.
A Secretaria de Educação informou que as aulas estão suspensas em todas as mais de 100 escolas da rede municipal e que engenheiros iniciaram vistorias técnicas nos prédios. Os relatórios serão consolidados nesta terça-feira (23), e a Prefeitura divulgará, à tarde, a decisão sobre a retomada ou continuidade da suspensão das aulas.