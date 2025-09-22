Temporal deixa milhares de imóveis sem luz em Cotia e Itapevi

As fortes chuvas que atingiram Cotia e Itapevi nesta segunda-feira (22) deixaram cerca de 26 mil imóveis sem energia elétrica, segundo a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento na região.



As estações meteorológicas registraram ventos de 98,2 km/h na região do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e de 87 km/h na área do Aeroporto de Congonhas. No interior do estado, Piracicaba registrou ventos de até 95 km/h.



A concessionária e órgãos de defesa civil informaram que seguem monitorando a situação para normalizar o fornecimento de energia em toda a região afetada.

Os cortes de energia ocorreram principalmente em áreas atingidas por alagamentos e quedas de árvores.A Enel informou que ativou um plano de contingência, reforçando equipes de campo e canais de atendimento para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.Moradores podem acompanhar a situação pelo telefone 0800 72 72 196, pelo WhatsApp (11) 94782-1960 ou pelo aplicativo Enel SP.O temporal trouxe ainda rajadas de vento de até 48 km/h, segundo alertou a Defesa Civil, que recomenda à população evitar áreas arborizadas e estruturas frágeis e buscar abrigo seguro durante a tempestade.Em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.Além da Grande São Paulo, o temporal causou estragos em outras regiões do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 14h10 desta segunda-feira, a corporação atendeu 284 chamadas para queda de árvores, 8 para desabamentos e 3 para enchentes. O deslocamento da chuva é rápido e há potencial para fortes rajadas de vento e queda de granizo.