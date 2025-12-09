Cotia abre processo seletivo na saúde com vagas para cuidadores, agentes e assistentes

Inscrições começam nesta quarta-feira (10) e salários chegam a R$ 3 mil; saiba mais

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da saúde.





CONFIRA AQUI O EDITAL NA ÍNTEGRA



A contratação ocorre porque, segundo o município, há falta de profissionais nas funções e o último concurso para essas áreas teve lista de aprovados esgotada ou nenhum candidato aprovado, como no caso de cuidador de saúde mental.



O processo seletivo busca garantir continuidade nos serviços até a realização de um novo concurso.



Inscrições



As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet (NESTE LINK), das 8h de 10 de dezembro até 17h de 12 de dezembro, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no edital. Não há cobrança de taxa.



Os candidatos devem anexar currículo e preencher corretamente todas as informações. Inscrições incompletas ou com dados divergentes resultarão em desclassificação.



Remuneração e requisitos



Agente de Combate a Endemias: salário de R$ 3.036,00 + insalubridade + auxílio-alimentação; exige ensino médio completo e curso introdutório obrigatório após aprovação.



Assistente de Farmácia: salário de R$ 1.590,46 + VT + auxílio-alimentação; exige ensino médio completo.



Cuidador de Saúde Mental: salário de R$ 2.385,69 + insalubridade + auxílio-alimentação; exige ensino médio e curso de cuidador.



Como será a seleção



A avaliação será feita por análise de currículo e prova de títulos, com pontuação para escolaridade e experiência profissional. A contratação será por até 12 meses, podendo ser encerrada a qualquer momento ou quando novos concursados assumirem.



Cronograma essencial



Inscrições: 10 a 12/12

Resultado preliminar: 17/12

Recursos: 18/12

Resultado final e homologação: 22/12

Ao todo, são 22 vagas distribuídas entre Agente de Combate a Endemias (9 vagas + 1 PCD), Assistente de Farmácia (4 vagas) e Cuidador de Saúde Mental (9 vagas + 1 PCD), conforme edital publicado nesta segunda-feira (8).