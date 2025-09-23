Bêbado e com moto furtada, homem provoca acidente e acaba preso em Carapicuíba

Ele responderá por embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e receptação

Foto: PMSP

Um homem foi preso na noite de domingo (21), em Carapicuíba (SP), depois de colidir uma motocicleta contra um carro estacionado na Rua da Reserva e fugir do local do acidente.

Durante as buscas, a polícia encontrou o suspeito, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ao verificar os registros, os agentes constataram que a moto utilizada por ele tinha queixa de furto em aberto.O homem foi levado ao distrito policial, onde a prisão foi formalizada. Ele responderá por embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e receptação.