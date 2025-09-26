Após temporais, Cotia terá final de semana de sol e temperaturas agradáveis

Após fortes chuvas e ventos no início da semana, previsão indica tempo firme e dias ideais para atividades ao ar livre

Foto: Vagner Santos

Após os fortes ventos e chuvas que atingiram Cotia no início da semana, a previsão do tempo indica que o final de semana será de melhora nas condições climáticas, com sol e temperaturas agradáveis. a, a previsão do tempo indica que o final de semana será de melhora nas condições climáticas, com sol e temperaturas agradáveis.

No sábado (27), segundo a previsão, Cotia terá um dia parcialmente ensolarado, com temperaturas variando entre 12°C e 22°C. Não há previsão de chuva, e a umidade relativa do ar deve permanecer em nível moderado, proporcionando condições agradáveis para atividades externas.Já no domingo (28), o céu ficará parcialmente nublado, com máximas de 26°C e mínimas de 17°C. A probabilidade de chuva é baixa, tornando o dia ideal para passeios e programas ao ar livre.Parcialmente ensolarado, com temperaturas entre 12°C e 22°C. Sem previsão de: Céu parcialmente nublado, temperaturas entre 17°C e 26°C. Baixa probabilidade de chuva, ideal para atividades ao ar livre.