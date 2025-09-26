Cotia decreta situação de emergência por 60 dias após temporal de segunda-feira (22)

Neto Rossi

De acordo com a prefeitura, o temporal causou graves danos em equipamentos públicos, afetando a continuidade de serviços essenciais

Foto: Reprodução / Redes Sociais 

O prefeito de Cotia, Welington Formiga, decretou situação de emergência por 60 dias no município, em razão dos estragos provocados pelas fortes chuvas e vendavais que atingiram a região metropolitana de São Paulo no último dia 22 de setembro.

De acordo com a prefeitura, o temporal causou graves danos em equipamentos públicos e propriedades particulares, afetando a continuidade de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana.

Além disso, o município enfrentou longa interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que ampliou os prejuízos à população.

Segundo o decreto, a situação de emergência é válida apenas para as áreas comprovadamente atingidas. O prazo de 60 dias poderá ser prorrogado até 180 dias, caso seja necessário.

Medidas emergenciais

Com a medida, as secretarias municipais estão autorizadas a adotar providências imediatas para execução de obras, contratação de serviços e aquisição de materiais em caráter emergencial.

O decreto também prevê poderes especiais às autoridades administrativas e à Defesa Civil, que poderão, em caso de risco iminente:

  • entrar em imóveis a qualquer hora, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou determinar evacuação;
  • utilizar propriedades particulares quando necessário à segurança de pessoas, serviços ou bens, garantindo indenização posterior ao proprietário, caso haja danos.


Relatório da Defesa Civil

A decisão levou em conta o relatório técnico elaborado pela Defesa Civil de Cotia, que apontou a necessidade de medidas urgentes para reparar os estragos e evitar novos riscos à população.

O prefeito Welington Formiga destacou que a medida é fundamental para acelerar a recuperação da cidade e garantir a segurança dos moradores.
