Chuva alaga rua próxima a três escolas em Cotia

Temporal foi registrado na tarde desta segunda-feira (22)

Foto enviada por moradores do Mirante da Mata

A forte chuva que atingiu Cotia por volta das 14h desta segunda-feira (22) provocou alagamento na rua Dolores Duran, no bairro Mirante da Mata.





Escolas que ficam na região alagada: Escola Municipal Samuel da Silva Filho, Centro Educacional José Roberto Maceno e Escola Municipal Rosa Augusta de Moraes.









O temporal desta tarde também deixou um trecho da Avenida Antônio Mathias de Camargo, na região do Jardim Leonor, alagado. Segundo relatos de moradores, o volume de água subiu rapidamente, atingindo calçadas e dificultando a circulação.



De acordo com o ClimaTempo, Cotia registrou um acumulado de aproximadamente 22 mm de chuva nesta segunda-feira, com alta probabilidade de precipitação ao longo da tarde e da noite. A previsão já indicava chuvas intensas, trovoadas e variação de temperatura entre 17 °C e 26 °C.



A via, que fica próxima a três escolas, teve a passagem de veículos e pedestres prejudicada devido ao volume de água.