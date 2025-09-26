Shopping Granja Vianna apoia APAE em projeto que troca lacres por cadeiras de rodas

Parceria com o Projeto Lacrei transforma resíduos em tratamentos e cadeiras de rodas para pessoas com deficiência da instituição de Cotia

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, administrado pela Alqia, acaba de firmar uma parceria com o Projeto Lacrei, da APAE de Cotia, que transforma lacres de latinhas de alumínio em recursos para a compra de cadeiras de rodas e para o custeio de tratamentos oferecidos pela instituição.

Para participar, basta retirar o lacre da latinha e depositá-lo no totem de arrecadação instalado na Praça de Alimentação do shopping. A ação tem como objetivo engajar a comunidade em uma causa que impacta diretamente a vida de centenas de pessoas atendidas pela APAE.

Atualmente, a instituição acolhe cerca de 300 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual ou múltipla, oferecendo serviços de saúde, educação, reabilitação e inclusão social.

Com essa iniciativa, além de contribuir para a inclusão social, o público também ajuda a promover a sustentabilidade, dando um destino consciente aos resíduos de alumínio.



