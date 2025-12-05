Cotia publica calendário de feriados e pontos facultativos para 2026; veja lista

Ano terá 14 feriados e 8 pontos facultativos, de acordo com o decreto
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia oficializou o calendário de feriados e pontos facultativos que serão adotados pela administração municipal em 2026. As regras constam no Decreto nº 9.540, assinado pelo prefeito Welington Formiga (PDT) e pelo secretário municipal de Governo, Edson Gomes de Assis. O documento entrou em vigor em 1º de dezembro.
Entre os destaques está o feriado da Emancipação Político-Administrativa de Cotia, celebrado em 2 de abril, que em 2026 cairá em uma quinta-feira. Na sexta-feira, dia 3 de abril, ocorre o feriado nacional da Paixão de Cristo, formando um prolongado de quatro dias.
O decreto também estabelece ponto facultativo após o feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, 5 de junho, além de confirmar o feriado estadual de 9 de julho, quinta-feira, data da Revolução Constitucionalista.
Já o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, tradicionalmente concedido em 28 de outubro, será excepcionalmente transferido para 30 de outubro no ano de 2026.
A Prefeitura destaca que os pontos facultativos poderão ser alterados caso haja necessidade da Administração Pública Municipal.
A relação completa dos feriados e pontos facultativos pode ser conferida abaixo.
|DIA/MÊS (2026)
|EVENTO
|1º de janeiro (quinta-feira)
|Confraternização Universal (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|2 de janeiro (sexta-feira)
|Ponto facultativo
|16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira)
|Carnaval - Ponto facultativo
|18 de fevereiro (quarta-feira)
|Quarta-feira de Cinzas - Início do expediente às 12 horas
|2 de abril (quinta-feira)
|Dia da emancipação político-administrativa do Município (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009
|3 de abril (sexta-feira)
|Paixão de Cristo (Feriado nacional) - Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995 e Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009
|20 de abril (segunda-feira)
|Ponto facultativo
|21 de abril (terça-feira)
|Tiradentes (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|1º de maio (sexta-feira)
|Dia Mundial do Trabalho (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|4 de junho (quinta-feira)
|Corpus Christi (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009
|5 de junho (sexta-feira)
|Ponto facultativo
|9 de julho (quinta-feira)
|Data Magna do Estado de São Paulo (Feriado estadual) - Lei Estadual nº 9.497, de 5 de março de 1997
|10 de julho (sexta-feira)
|Ponto facultativo
|7 de setembro (segunda-feira)
|Independência do Brasil (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|8 de setembro (terça-feira)
|Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do Município (Feriado municipal) - Lei Municipal nº 1.484, de 11 de março de 2009
|12 de outubro (segunda-feira)
|Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (Feriado nacional) - Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1980
|15 de outubro (quinta-feira)
|Dia do Professor (Feriado escolar - exclusivamente para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação) - Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963
|30 de outubro (sexta-feira)
|Dia do Servidor Público - Ponto facultativo (Transferido do dia 28 de outubro)
|2 de novembro (segunda-feira)
|Finados (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|15 de novembro (domingo)
|Proclamação da República (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|20 de novembro (sexta-feira)
|Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Feriado nacional) - Lei Federal nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, e Dia Estadual da Consciência Negra (Feriado estadual) - Lei Estadual nº 17.746, de 12 de setembro de 2023
|24 de dezembro (quinta-feira)
|Véspera de Natal - Ponto facultativo
|25 de dezembro (sexta-feira)
|Natal (Feriado nacional) - Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002
|31 de dezembro (quinta-feira)
|Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo