Feirão de Empregos Black Friday em Itapevi oferece mais de 2 mil vagas

Salários chegam a R$ 7,5 mil, e há oportunidades em diversas áreas

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi promove, nesta segunda-feira (29), um Feirão de Empregos – Black Friday, com mais de 2 mil vagas em empresas que atuarão durante a data especial de promoções, marcada para 28 de novembro. Os salários chegam a R$ 7,5 mil, e há oportunidades em diversas áreas.

O evento será realizado das 8h às 16h na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Resolve Fácil Empresa), localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Vila Nova Itapevi. As senhas para participação serão entregues até as 15h.Entre as empresas participantes estão Americanas, Total Express, Mercado Livre, GI Group (Amazon), Vivo, Nobelpack, Maxpark, CleaniQue Ambiental e Lavsin. Também haverá atendimento de vagas gerais oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).As oportunidades incluem cargos como auxiliar de logística, auxiliar de produção, operador de empilhadeira, atendente de lanchonete, assistente de transporte, instalador de máquinas, vendedor externo, manobrista, motorista carreteiro, auxiliar de cozinha e lavanderia, entre outros. Os salários variam de R$ 2,1 mil a R$ 7,5 mil.O prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco (Podemos), destaca a relevância da iniciativa. “Esse é mais um esforço da nossa gestão para aproximar quem busca emprego das empresas que precisam contratar. Estamos criando oportunidades reais para que os itapevienses possam se recolocar no mercado de trabalho e garantir renda para suas famílias”, afirmou.Para participar, os interessados devem comparecer ao local a partir das 8h, levando currículo impresso, RG, CPF e Carteira de Trabalho Digital.