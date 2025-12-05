VÍDEO: Dupla armada faz arrastão e rouba motoristas em bairro de Cotia

Criminosos abordaram ao menos quatro veículos; ação foi registrada por câmeras de segurança

Imagem: Redes Sociais

Motoristas que passavam pela Rua Itajobi, no Jardim Barro Branco, em Cotia, foram alvo de uma sequência de assaltos na noite desta quinta-feira (4).





Por volta das 19h30, uma dupla em uma motocicleta parou na via e, armada, abordou os condutores que trafegavam pelo local.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos circulam lentamente pela rua, encostam ao lado dos carros e apontam as armas para as vítimas.





Em poucos segundos, os bandidos rendem os motoristas e levam pertences pessoais, como carteiras, alianças e cartões bancários.



O Cotia e Cia está em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e as possíveis linhas de investigação.



Veja o vídeo abaixo:







