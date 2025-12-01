Caminhão invade pista contrária e mata três pessoas na Bunjiro Nakao, em Cotia

Acidente aconteceu no km 51 da rodovia e deixou ainda uma quarta vítima gravemente ferida; colisão ocorreu durante a madrugada deste domingo (30)

Foto: Artesp

Um grave acidente na Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), na altura do km 51, em Cotia, deixou três pessoas mortas e uma em estado grave na madrugada deste domingo (30).

De acordo com informações colhidas no local, o caminhão seguia no sentido leste quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro e invadiu a pista contrária. Na sequência, o veículo de carga colidiu frontalmente com um automóvel que seguia no sentido oposto.As três pessoas que estavam no carro morreram no local. Uma quarta vítima, também ocupante do automóvel, foi socorrida em estado grave.As circunstâncias que levaram o motorista do caminhão a perder o controle ainda serão investigadas. A via registrou interdição parcial durante a madrugada para atendimento da ocorrência.