Itapevi recebe Festival do Morango com 3 dias de gastronomia e cultura

Foto: Divulgação

Itapevi se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da região oeste da Grande São Paulo: o Festival do Morango, que acontece entre os dias 15 e 17 de agosto (sexta a domingo), do 12h às 22h, no Parque da Cidade (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei – Vila Nova Itapevi).

Com entrada gratuita, o evento promete encantar o público com uma programação recheada de sabores, cultura, entretenimento e lazer para todas as idades.A grande estrela do festival será o "Morango do Amor", releitura gourmet do tradicional doce de festa junina, que viralizou nas redes sociais e promete ser o item mais procurado do evento. Mas não para por aí: haverá uma variedade de sobremesas e pratos salgados com toque de morango, como tortas artesanais, brigadeiros gourmet, milk-shakes e até hambúrgueres criativos.O público também poderá aproveitar o melhor da gastronomia de rua, com opções como churrasco, hambúrgueres artesanais, comidas orientais, porções e lanches, além de alternativas vegetarianas e veganas.A programação inclui música ao vivo durante todos os dias, espaço kids com parque infláveis (pago), área de descanso, jogos de tabuleiro e ambiente pet friendly. O festival ainda terá ações sustentáveis, como o plantio de uma árvore a cada mil morangos consumidos e a destinação correta dos resíduos recicláveis. A iniciativa reforça o compromisso de Itapevi com eventos que unem lazer, sabor e consciência ambiental.Festival do Morango – Parque da Cidade de ItapeviDias: 15, 16 e 17 de agosto (sexta-feira a domingo)Horário: Das 12h às 22hLocal: Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei, Vila Nova ItapeviEntrada gratuitaEvento Pet FriendlyÁrea Kids - Paga