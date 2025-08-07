Projeto de lei quer proibir instalação de pedágios em vias municipais de Cotia

De autoria do vereador Celso Itiki (PSD), a proibição também se aplica ao sistema automático Free Flow; veja
|Foto: Câmara de Cotia
Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Cotia visa proibir a instalação de pedágios em vias públicas que são do município. De autoria do vereador Celso Itiki (PSD), a proibição também se aplica ao sistema automático Free Flow.
No texto, o parlamentar esclarece “ter consciência que não pode proibir a cobrança de pedágio nas rodovias que integram a malha viária regional”.
A propositura, de acordo com ele, visa proibir a instalação de pedágio em trecho de rodovia que compreende a cidade. “Ao apresentar este projeto, o intuito é impedir a existência de cabines em vias públicas de nosso município”, complementa.
“Sabemos que, para que a cobrança do pedágio na rodovia tenha êxito, é necessário que a mesma ocorra também em vias alternativas de acesso, como foi feito em outras cidades, a exemplo de Diadema, sendo esse o motivo para implantar essa norma em nosso município”, diz o texto.
O projeto deve ser votado nas próximas sessões. Vale relembrar que, mesmo sendo aprovada, a propositura não abrangerá a Raposo Tavares, já que se trata de uma rodovia estadual.