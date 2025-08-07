Projeto de lei quer proibir instalação de pedágios em vias municipais de Cotia

De autoria do vereador Celso Itiki (PSD), a proibição também se aplica ao sistema automático Free Flow; veja

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Cotia visa proibir a instalação de pedágios em vias públicas que são do município. De autoria do vereador Celso Itiki (PSD), a proibição também se aplica ao sistema automático Free Flow.

No texto, o parlamentar esclareceA propositura, de acordo com ele, visa proibir a instalação de pedágio em trecho de rodovia que compreende a cidade., complementa., diz o texto.O projeto deve ser votado nas próximas sessões. Vale relembrar que, mesmo sendo aprovada, a propositura não abrangerá a Raposo Tavares, já que se trata de uma rodovia estadual.