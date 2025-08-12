Pensão alimentícia: Quem tem direito? O que está incluso? Pais socioafetivos podem pagar?

Ao Cotia e Cia, a advogada Sabrina Paes detalha regras, prazos e procedimentos previstos na legislação sobre o tema

Advogada Sabrina Paes, especialista em Direito de Família. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Questões envolvendo pensão alimentícia estão entre as mais recorrentes nos tribunais brasileiros e, muitas vezes, geram conflitos e incertezas para as famílias.



Para esclarecer pontos essenciais sobre o tema — desde quem tem direito, até as consequências do não pagamento — o Cotia e Cia entrevistou a advogada Sabrina Paes, especialista em Direito de Família.



Na conversa, ela detalha como a legislação trata o assunto e aponta caminhos para garantir que os direitos sejam cumpridos.





Assista:







