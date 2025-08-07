Secretaria de Educação de SP se pronuncia sobre aluno detido com faca dentro de escola

Caso ocorreu na manhã de ontem (7) na EE Tenente Ernesto, em Cotia; aluno foi detido e ninguém se feriu
|Imagens: Redes Sociais
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) se pronunciou, nesta quinta-feira (7), por meio de nota enviada ao Cotia e Cia, sobre o caso de um aluno da Escola Estadual Tenente Ernesto, em Cotia, que foi detido com uma faca dentro da unidade escolar. A ocorrência foi registrada na manhã de ontem. O aluno foi detido e ninguém se feriu.
Na nota, a Seduc diz que o caso foi registrado na Delegacia Central de Cotia e no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva). De acordo com a pasta, um profissional do programa Psicólogos da Educação foi designado para atender à comunidade escolar.
“Assim que tomou conhecimento dos fatos, a direção da unidade adotou as medidas cabíveis para garantir a segurança da comunidade escolar e do aluno, que não teve contato qualquer estudante da unidade”, informou.
Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), também em nota enviada ao Cotia e Cia, informou que o adolescente tem 15 anos e foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). A SSP disse que o menor, acompanhado de sua responsável legal, de 40 anos, e do diretor da escola, foi encaminhado à unidade policial. O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto na Delegacia de Cotia.
OCORRÊNCIA
O adolescente armado com uma faca invadiu a Escola Tenente na manhã desta quinta. Assim que perceberam a movimentação do suspeito, professores trancaram os alunos dentro das salas de aula e ninguém se feriu.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Cotia, o menor alegou que estava com a faca para se defender de outros alunos com quem teria se envolvido em desentendimento no dia anterior. O caso está sendo investigado.
FLAGRADO PULANDO O MURO
O aluno foi flagrado pulando o muro da escola por uma pessoa que estava atrás de uma caçamba de entulhos.
O vídeo, enviado ao Cotia e Cia por mães de alunos da mesma sala do adolescente, mostra o estudante do 9º ano subindo por uma lixeira. Depois, não é possível entender exatamente o que ele fala para a pessoa que estava filmando. A pessoa responde: “vou, agora”!
As imagens ainda mostram o adolescente sentado por um momento em cima do muro. Depois, ele pula para dentro da escola.
Veja o vídeo abaixo: