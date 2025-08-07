Secretaria de Educação de SP se pronuncia sobre aluno detido com faca dentro de escola

Caso ocorreu na manhã de ontem (7) na EE Tenente Ernesto, em Cotia; aluno foi detido e ninguém se feriu

Imagens: Redes Sociais

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) se pronunciou, nesta quinta-feira (7), por meio de nota enviada ao Cotia e Cia, sobre o caso de um aluno da Escola Estadual Tenente Ernesto, em Cotia, que foi detido com uma faca dentro da unidade escolar. A ocorrência foi registrada na manhã de ontem. O aluno foi detido e ninguém se feriu. se pronunciou, nesta quinta-feira (7), por meio de nota enviada ao, sobre oA ocorrência foi registrada na manhã de ontem. O aluno foi detido e ninguém se feriu.







Na nota, a Seduc diz que o caso foi registrado na Delegacia Central de Cotia e no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva). De acordo com a pasta, um profissional do programa Psicólogos da Educação foi designado para atender à comunidade escolar., informou.Já a, também em nota enviada ao, informou que o adolescente tem 15 anos e foi detido por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). A SSP disse que o menor, acompanhado de sua responsável legal, de 40 anos, e do diretor da escola, foi encaminhado à unidade policial. O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto na Delegacia de Cotia.O adolescente armado com uma faca invadiu a Escola Tenente na manhã desta quinta. Assim que perceberam a movimentação do suspeito, professores trancaram os alunos dentro das salas de aula e ninguém se feriu.Segundo a, o menor alegou que estava com a faca para se defender de outros alunos com quem teria se envolvido em desentendimento no dia anterior. O caso está sendo investigado.O aluno foipor uma pessoa que estava atrás de uma caçamba de entulhos.O vídeo, enviado aopor mães de alunos da mesma sala do adolescente, mostra o estudante do 9º ano subindo por uma lixeira. Depois, não é possível entender exatamente o que ele fala para a pessoa que estava filmando. A pessoa responde: “vou, agora”!As imagens ainda mostram o adolescente sentado por um momento em cima do muro. Depois, ele pula para dentro da escola.Veja o vídeo abaixo: