Nova onda de frio traz chuva e mínima de 7ºC neste fim de semana em Cotia

Temperatura deve começar a mudar já a partir da tarde desta sexta-feira (8)

Foto: Agência Brasil

Uma frente fria formada na região Sul do Brasil se aproxima do estado de São Paulo e há risco de nevoeiro em diversos pontos da região nesta sexta-feira (8).

A virada do tempo, com queda na temperatura, deve começar no meio da tarde desta sexta.A sexta amanheceu com 12°C. Por volta das 14h, a previsão é a de que a temperatura chegue aos 23°C e à noite, por volta das 22h, volte a cair para 15°C.Segundo informações da Climatempo, a massa de ar frio deve passar pela cidade de Cotia, trazendo chuva.Por isso há previsão de temporal isolado nesta sexta. Nos pontos onde a chuva cair, há riscos de pancadas fortes, alagamentos pontuais, raios e ventos fortes.Mas o frio mesmo vai chegar a partir do fim de semana. No sábado, a mínima prevista é de 9°C e a máxima, de somente 16°C. No domingo, mínima será de 7 °C e a máxima, de 15°C.