VÍDEO: Aluno detido com faca é flagrado pulando muro de escola em Cotia

Ocorrência foi atendida na manhã de hoje (7) pela GCM na EE Tenente Ernesto; ninguém ficou ferido

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

O aluno que foi detido com uma faca dentro da Escola Estadual Tenente Ernesto, na manhã desta quinta-feira (7), em Cotia, foi flagrado pulando o muro da unidade por uma pessoa que estava atrás de uma caçamba de entulhos. foi flagrado pulando o muro da unidade por uma pessoa que estava atrás de uma caçamba de entulhos.







Segundo apurou o Cotia e Cia, assim que perceberam a movimentação do suspeito, professores trancaram os alunos dentro das salas de aula. Ninguém ficou ferido.



Em nota enviada ao Cotia e Cia na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia informou que, em princípio, o menor alegou que estava com a faca para se defender de outros alunos com quem teria se envolvido em desentendimento no dia anterior.



O caso será investigado pelas autoridades policiais.



Procuradas, as secretarias de Educação e de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda não se pronunciaram sobre a ocorrência.

O vídeo, enviado aopor mães de alunos da mesma sala do adolescente (veja abaixo), mostra o estudante do 9º ano subindo por uma lixeira. Depois, não é possível entender exatamente o que ele fala para a pessoa que estava filmando. A pessoa responde:As imagens ainda mostram o adolescente sentado por um momento em cima do muro. Depois, ele pula para dentro da escola. Armado com uma faca, ele acabou detido pela