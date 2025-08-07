Adolescente armado com faca é detido dentro de escola estadual em Cotia

Caso ocorreu nesta manhã na E.E Tenente Ernesto

Caso ocorreu na EE Tenente. Foto: Google Street Views

Um adolescente armado com uma faca invadiu a Escola Estadual Tenente Ernesto, no Jardim Araruama, em Cotia, na manhã desta quinta-feira (7).





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia informou que a ocorrência foi atendida por uma equipe da Ronda Escolar da GCM. A secretaria informou que o adolescente tem 16 anos e foi detido no pátio da escola com uma faca. Ninguém ficou ferido.





"Em princípio, o menor alegou que estava com a faca para se defender de outros alunos com quem teria se envolvido em desentendimento no dia anterior. O caso será investigado pelas autoridades policiais", concluiu a secretaria em nota.



Segundo informações preliminares, assim que perceberam a movimentação do suspeito, professores trancaram os alunos dentro das salas de aula.A Guarda Civil Municipal foi acionada e conseguiu deter o indivíduo. O caso está sendo apresentado na Delegacia de Cotia.