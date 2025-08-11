Pedestre morre após ser atropelado na Raposo Tavares em Cotia

Ocorrência foi registrada na madrugada de domingo (10), no km 38 da rodovia

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado por um veículo na Raposo Tavares, em Cotia, na madrugada desse domingo (10). O caso ocorreu no km 38 da rodovia.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o veículo trafegava pela rodovia na faixa um de rolamento, quando atropelou o pedestre que também se encontrava na faixa.Após o acidente, o condutor do veículo aguardou pelo socorro. O carro foi retirado da faixa e removido à Delegacia de Cotia. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.