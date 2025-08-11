‘Minha Casa Cotiana’: prefeitura vai sortear mais de 1,3 mil unidades habitacionais

Programa foi lançado neste sábado (9); saiba onde serão construídos os conjuntos habitacionais e como realizar a inscrição

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia lançou, nesse sábado (9), no Ginásio de Esportes, o ‘Minha Casa Cotiana’, programa municipal de moradia social. Serão sorteadas, por meio do programa, 1.322 unidades habitacionais.





Para mais informações, acessar https://cotia.sp.gov.br/desenvolvimento-social-e-periferias-2025/ e entrar em “Inscrição Minha Casa Minha Vida”.





O Minha Casa Cotiana foi viabilizado por meio de parcerias com o governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, e com o governo estadual, por meio do programa Casa Paulista.O prefeito Welington Formiga (PDT) afirmou que, nesta primeira edição do programa, já têm confirmadas 150 unidades habitacionais, além de 196 apartamentos para o conjunto residencial Moradia Digna 1; 196 da Moradia Digna 2; 208 apartamentos da Moradia Digna 3; 300 apartamentos no Residencial Mandela, e 272 apartamentos no Residencial Mandela 2.Durante o lançamento do programa, milhares de pessoas, que se inscreveram ao programa de moradia social nos últimos anos, fizeram a validação de seus cadastros.Os conjuntos habitacionais serão construídos em uma área doada pela Prefeitura no Jd. São Miguel e, de acordo com a SDSP, o reinício das obras do Mandela, na região do Jd. Panorama, deve acontecer em até 120 dias. Sobre as unidades dos programas Moradia Digna 1, 2 e 3, a Secretaria informou que o prazo para início das construções é de até 150 dias. Nos próximos dias, a Prefeitura lançará o chamamento público para contratação da empresa responsável pela construção das unidades.O evento de lançamento do Minha Casa Cotiana contou com a presença dos deputados Jilmar Tatto (federal); Ênio Tatto (estadual); o presidente da Câmara, Prof. Osmar, e demais vereadores, além de secretários municipais de Cotia.O cadastro para o sorteio das unidades do Programa de Habitação de Interesse Social em Cotia pode ser feitoe os inscritos podem solicitar o ingresso a um grupo oficial de WhatsApp, no número 11 9 1325-5013, para ficarem informados sobre o andamento do programa.