DER se pronuncia sobre novos radares no km 37 da Raposo Tavares

|Novos radares foram instalados no km 37 da Raposo Tavares. Foto: Alex da Força
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) se pronunciou a respeito dos novos radares de velocidade que foram instalados no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Os equipamentos estão nos dois sentidos da via, próximos ao pórtico de pedágio free flow, instalado no final de julho.
Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (15), o DER informou que o equipamento no km 37 “não se encontra em funcionamento”. No momento, o departamento disse que aguarda a finalização e envio do projeto por parte da Sorocabana - concessionária responsável pelo trecho - para avaliação, autorização e homologação.
O QUE DIZ A SOROCABANA
Ao Cotia e Cia, a Concessionária Sorocabana informou que a instalação de qualquer radar ao longo das rodovias sob sua administração, incluindo o localizado no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, "é prevista no edital de contrato de concessão". "Cabe à concessionária apenas a requisição, manutenção e aferição dos equipamentos. Já toda a gestão e operação dos radares é de responsabilidade exclusiva do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Não há previsão de inicio da operação", disse.
NOVOS RADARES EM TRECHOS DA RAPOSO
O DER-SP também informou que, nas rodovias sob sua administração direta (trechos não concedidos), há um programa de implantação de novos radares, atualmente em fases de instalação, testes e homologação, distribuídos em 14 lotes regionais, totalizando 649 pontos de fiscalização.
Especificamente na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), que integra o Lote 2 (relativo à região de Itapetininga) e o Lote 7 (relativo à região de Assis), os radares encontram-se na fase de homologação e testes – nenhum dos equipamentos na SP 270 entrou em operação, segundo o DER.
“A seleção de cada um dos pontos específicos foi realizada através de criterioso mapeamento técnico que analisou diversos fatores de risco, incluindo altos índices de acidentalidade, histórico de excesso de velocidade, características geométricas da via, existência de pontos críticos e áreas com travessia de fauna”, acrescentou.
Por fim, o DER-SP reiterou que o início efetivo da fiscalização dos equipamentos será amplamente divulgado através dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, tão logo sejam concluídos todos os testes necessários.
Segue, abaixo, a lista de todos os equipamentos previstos pelo DER-SP para a SP 270:
- Km 187,1, no município de Itapetininga
- Km 197,1, no município de Angatuba
- Km 316,1, no município de Piraju
- Km 329,8, no município de Bernardino de Campos
- Km 356,9, no município de Chavantes
- Km 374,5, no município de Ourinhos
- Km 377,4, no município de Ourinhos
- Km 378,2, no município de Ourinhos