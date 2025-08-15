DER se pronuncia sobre novos radares no km 37 da Raposo Tavares

Km 187,1, no município de Itapetininga

Km 197,1, no município de Angatuba

Km 316,1, no município de Piraju

Km 329,8, no município de Bernardino de Campos

Km 356,9, no município de Chavantes

Km 374,5, no município de Ourinhos

Km 377,4, no município de Ourinhos

Km 378,2, no município de Ourinhos

O DER-SP também informou que, nas rodovias sob sua administração direta (trechos não concedidos), há um programa de implantação de novos radares, atualmente em fases de instalação, testes e homologação, distribuídos em 14 lotes regionais, totalizando 649 pontos de fiscalização.Especificamente na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), que integra o Lote 2 (relativo à região de Itapetininga) e o Lote 7 (relativo à região de Assis), os radares encontram-se na fase de homologação e testes – nenhum dos equipamentos na SP 270 entrou em operação, segundo o DER., acrescentou.Por fim, o DER-SP reiterou que o início efetivo da fiscalização dos equipamentos será amplamente divulgado através dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, tão logo sejam concluídos todos os testes necessários.Segue, abaixo, a lista de todos os equipamentos previstos pelo DER-SP para a SP 270: