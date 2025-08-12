Jovem é morto com tiro na cabeça em estacionamento de supermercado em Itapevi

Segundo a PM, a briga envolveu quatro indivíduos. Um dos homens atirou para o alto e, na sequência, disparou na cabeça da vítima, que morreu no local
|Imagem: Record TV
Um homem de 26 anos morreu após ser baleado na cabeça no estacionamento de um supermercado, na noite de domingo (10), em Itapevi.
Segundo a Polícia Militar (PM), a briga envolveu quatro indivíduos. Um dos homens atirou para o alto e, na sequência, disparou na cabeça da vítima, que morreu no local.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo da vítima com um ferimento na cabeça. O Samu foi chamado e confirmou a morte.
O local foi periciado, e um celular, apreendido. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Itapevi, que solicitou exames de IML (Instituto Médico Legal) ao corpo.