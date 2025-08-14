Sarau para Elos celebra diversidade e cultura LGBTQIAPN+ em sua 10ª edição em Cotia

Evento gratuito acontece neste sábado (16) na Biblioteca Batista Cepelos; veja a programação

Foto: Reprodução

A 10ª edição do Sarau para Elos será realizada neste sábado (16 de agosto) na Biblioteca Batista Cepelos, em Cotia, e tem como tema a celebração da diversidade e da cultura LGBTQIAPN+. O evento reúne atrações musicais, literárias e artísticas, além de promover um espaço de diálogo e expressão para a comunidade.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarau Para Elos (@sarauparaelos)



O evento ainda contará com a performance da Cia Kadife Dúnya, que une dança e empoderamento feminino, e a tradicional apresentação do Coral Nossa Voz, que canta mensagens de amor e esperança.



Os participantes são convidados a trazer bebidas e pratos típicos para um momento de confraternização ao final do sarau. O evento será acessível, com tradução e interpretação em Libras, garantindo a participação de pessoas com deficiência auditiva. O evento ainda contará com a performance da Cia Kadife Dúnya, que une dança e empoderamento feminino, e a tradicional apresentação do Coral Nossa Voz, que canta mensagens de amor e esperança.Os participantes são convidados a trazer bebidas e pratos típicos para um momento de confraternização ao final do sarau. O evento será acessível, com tradução e interpretação em Libras, garantindo a participação de pessoas com deficiência auditiva.

Entre as apresentações confirmadas estão a cantora e compositora Gabi Albuquerque, conhecida por sua mistura de rock, baião e samba; o bate-papo com a escritora, poetisa e professora Kelvin Valentin, que aborda temas sociais, políticos e culturais ligados à vivência trans; além do lançamento do segundo livro de poesia de Juliana Souza, moradora da cidade, e do primeiro EP do compositor e produtor cultural Wil Delarte, também um dos organizadores do sarau.