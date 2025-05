GCM prende criminoso envolvido na morte de adolescente durante roubo em Cotia

Kaike tinha apenas 15 anos. Foto: Arquivo pessoal

Matheus foi capturado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão de outro caso: um crime que ocorreu no dia 30 de abril deste ano. Na ocasião, uma quadrilha formada por quatro criminosos armados – entre eles, o Matheus - invadiu um condomínio no Jardim da Glória, região da Granja Viana, e roubou três residências. Os bandidos fizeram as famílias reféns e foram extremamente violentos.



A investigação conseguiu, através de imagens, identificar um dos veículos utilizados na ação criminosa. Na noite de ontem, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, durante patrulhamento, interceptou o veículo e acionou o setor de investigação da Polícia Civil. No interior do automóvel estavam Matheus e outro suspeito.



Os dois confessaram participação no roubo na Granja Viana e seguiram com a polícia até um apartamento em Osasco, onde estavam mais dois suspeitos envolvidos no roubo. Eles também assumiram, segundo a polícia, participação na ação criminosa e foram conduzidos até o 2º Distrito Policial (DP) de Cotia. Os quatro foram presos.





RELEMBRE O ASSALTO QUE TERMINOU NA MORTE DE KAYKE



Kayke Tenório dormia com a família na madrugada do dia 8 de dezembro de 2023 quando a casa foi invadida pelos criminosos na tentativa de assalto.



Três homens armados entraram no imóvel e renderam toda a família, um casal e seus três filhos de 4, 7 e 15 anos.



A mãe do adolescente estava dormindo no térreo com outras duas filhas, de 4 e 7 anos, quando ouviu um barulho e se deparou com os criminosos.



Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos anunciaram o roubo e, após reação de uma das vítimas, Kayke teria se assustado, fazendo com que um dos bandidos efetuasse dois disparos à queima roupa.



Os criminosos fugiram do local. Vizinhos acordaram assustados com o barulho dos tiros e acionaram a polícia.



Segundo a Polícia Civil, familiares socorreram Kayke ao Hospital Regional de Cotia, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos.