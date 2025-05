Empréstimo com carteira assinada: tire todas suas dúvidas

Descubra como funciona o empréstimo CLT, quem pode contratar, quanto é possível pegar e tire suas principais dúvidas sobre o consignado.

Imagem: Freepick







Apesar das vantagens, uma pesquisa recente mostrou que a maior parte dos trabalhadores ainda desconhece o produto, o que dificulta o acesso a condições mais justas de crédito.



Neste conteúdo, você vai tirar as principais dúvidas sobre o empréstimo consignado CLT: quem pode contratar, quanto pode pegar, como funciona em caso de demissão e muito mais. Continue lendo!



O que é o empréstimo CLT e como ele funciona?

O



O grande diferencial dessa modalidade é que o pagamento das parcelas é feito de forma automática: os valores são descontados diretamente da folha de pagamento, antes mesmo do salário cair na conta.



Esse formato reduz significativamente o risco de inadimplência para as instituições financeiras. Por isso, elas conseguem oferecer taxas de juros mais baixas, prazos maiores de pagamento e um processo mais simplificado para análise de crédito.



Diferente de um empréstimo pessoal tradicional, em que o pagamento é feito por boleto ou débito automático, o consignado oferece maior previsibilidade tanto para o trabalhador quanto para quem empresta.





No entanto, segundo uma pesquisa feita pela plataforma de crédito Meutudo, 75% dos entrevistados ainda não sabem o que é o consignado privado. empréstimo CLT é uma linha de crédito destinada a trabalhadores do setor privado que possuem vínculo empregatício formalizado.O grande diferencial dessa modalidade é que o pagamento das parcelas é feito de forma automática: os valores são descontados diretamente da folha de pagamento, antes mesmo do salário cair na conta.Esse formato reduz significativamente o risco de inadimplência para as instituições financeiras. Por isso, elas conseguem oferecerDiferente de um empréstimo pessoal tradicional, em que o pagamento é feito por boleto ou débito automático, o consignado oferece maior previsibilidade tanto para o trabalhador quanto para quem empresta.No entanto, segundo uma pesquisa feita pela plataforma de crédito Meutudo,





Isso mostra a importância de disseminar informações claras sobre o produto para que mais pessoas possam se beneficiar dele.

Quem pode contratar o empréstimo CLT?

A contratação do empréstimo consignado CLT está disponível para trabalhadores com carteira assinada ativa no setor privado. Isso inclui:



● Funcionários de empresas privadas em geral



● Empregados domésticos com registro



● Trabalhadores rurais formalizados



● Assalariados de MEIs



Além disso, há três requisitos básicos que precisam ser cumpridos: A contratação do empréstimo consignado CLT está disponível para trabalhadores com carteira assinada ativa no setor privado. Isso inclui:● Funcionários de empresas privadas em geral● Empregados domésticos com registro● Trabalhadores rurais formalizados● Assalariados de MEIsAlém disso, há três requisitos básicos que precisam ser cumpridos:





1 - Vínculo empregatício ativo: ou seja, estar atualmente trabalhando em uma empresa





2 - Salário recebido no mês de referência: é necessário ter recebido remuneração no mês anterior à solicitação do crédito





3 - Margem consignável disponível: que é o percentual do salário que pode ser comprometido com o empréstimo. O limite máximo é de 35% da remuneração líquida





Qual o valor médio liberado e como ele é calculado? O valor liberado no consignado CLT depende principalmente da renda líquida do trabalhador e da margem consignável disponível.



A margem, por lei, permite o comprometimento de até 35% da remuneração líquida mensal com parcelas de empréstimo consignado.



Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 2.000,00 líquidos por mês poderá comprometer até R$ 700,00 com parcelas.



O valor total do empréstimo vai depender do número de parcelas escolhidas e das taxas de juros oferecidas pela instituição financeira.



Além da margem, as instituições costumam analisar:



● Estabilidade no emprego (tempo de registro na empresa)



● Histórico de crédito (mesmo que com menos peso do que no empréstimo pessoal)



● Políticas internas da instituição financeira





Na prática, a maioria dos contratos liberam valores entre R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00 mas esse valor pode ser maior em alguns casos. O ideal é sempre simular antes de contratar para entender as condições disponíveis com base no seu perfil.



É possível ter mais de um contrato de empréstimo ao mesmo tempo? Uma das dúvidas mais comuns é se o trabalhador pode ter mais de um empréstimo consignado CLT ao mesmo tempo. E a resposta é: depende.



De acordo com as regras atuais do programa, cada trabalhador pode ter apenas um contrato ativo por vínculo empregatício.



Isso significa que, se você já contratou um empréstimo consignado CLT e ainda não terminou de pagar, não poderá contratar outro até quitar o contrato atual.



Mas, os trabalhadores que tenham mais de um registro ativo na carteira, como uma pessoa que trabalha em dois empregos, por exemplo, pode fazer duas contratações de consignado, uma para cada registro formal, desde que tenha margem disponível.





Como as parcelas do empréstimo são cobradas? No consignado CLT, a cobrança das parcelas é feita de forma automática. Assim que o contrato é ativado, a instituição financeira informa o empregador — que passa a descontar o valor das parcelas diretamente da folha de pagamento mensal do trabalhador.



Esse processo acontece por meio do eSocial, sistema do governo que registra obrigações trabalhistas das empresas. Com isso, o desconto é sempre realizado antes do salário cair na conta, evitando atrasos e eliminando o risco de esquecimento.



É importante destacar que o valor da parcela já é calculado com base na margem consignável disponível, respeitando o limite de 35% da remuneração líquida. Isso ajuda a manter o orçamento do trabalhador mais equilibrado, sem comprometer toda a renda.





O que acontece com o empréstimo em caso de demissão? Essa é uma das preocupações mais comuns entre quem pensa em contratar o crédito: o que acontece com o empréstimo se o trabalhador for demitido?



Em caso de desligamento da empresa, o contrato continua válido. A diferença é que, sem o vínculo empregatício, o desconto em folha deixa de existir, e o trabalhador passa a pagar o restante da dívida diretamente para a instituição financeira, via boleto, débito em conta ou outro meio acordado.



O governo pretende também regulamentar o uso de 100% das verbas rescisórias e até 10% do saldo do FGTS para quitar o contrato nos casos de demissão sem justa causa.



O importante é saber que a dívida não é perdoada com a demissão — ela permanece ativa e precisa ser renegociada ou quitada conforme o novo cenário do trabalhador.



Agora que você conhece melhor como funciona o empréstimo consignado CLT, fica mais fácil tomar uma decisão consciente na hora de contratar.

Quem trabalha com carteira assinada tem acesso a modalidades de crédito mais acessíveis do que a média do mercado — especialmente quando se trata do empréstimo CLT, também conhecido como empréstimo consignado privado.Com parcelas descontadas direto do holerite e, esse tipo de crédito tem ganhado espaço no país.