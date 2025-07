Cotia convoca inscritos no Minha Casa Minha Vida para revalidação de dados

Saiba os requisitos e como se inscrever.







Às 10h: reunião com autoridades sobre programas habitacionais em Cotia



Quem pode participar?



Famílias com renda mensal bruta até R$ 2.850,00, de imóveis subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) ou Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).



Não podem participar:





Para fins de inscrição não será permitida a participação de pessoas com a renda familiar superior aos limites do programa;



Titular de contrato de financiamento vigente, equivalente às normas do Sistema Financeiro da Habitação, em qualquer parte do país;



Proprietário, promitente comprador ou titular de direito de aquisição, de arrendamento, de usufruto ou de uso de imóvel residencial, regular, em qualquer parte do país;



Participante que tenha recebido, nos últimos dez anos, benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com recursos do orçamento geral da União, do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, do Fundo de Desenvolvimento Social ou provenientes de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, excetuados as subvenções e os descontos destinados à aquisição de material de construção e o Crédito Instalação, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, na forma prevista em regulamentação específica.



Importante: o imóvel destina-se exclusivamente para a residência do beneficiário e sua família e deve ser ocupado no prazo estabelecido pelo Ente Público e pela CAIXA. A venda, o aluguel, o abandono ou a cessão a qualquer título do imóvel não são permitidos durante a vigência do contrato. A ocorrência de alguma das situações acima pode causar a perda do imóvel e sua destinação a outra família indicada pelo Ente Público.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP), responsável pelo cadastro e gestão de programas de habitação de interesse social em Cotia, realizará uma plenária com inscritos no Programa Minha Casa Minha Vida. A reunião será no dia, no Ginásio de Esportes [programação abaixo]. O objetivo é validar as inscrições realizadas nos últimos anos, pois, em breve, deve ser realizado o sorteio das unidades habitacionais que serão implantadas na cidade.O programa de habitação de interesse social do município é realizado em parceria com os governos federal e estadual. Os inscritos deverão apresentar documento oficial com foto para validação do cadastro no sistema e, de acordo com o prefeito Welington Formiga, está em fase final a contratação de 600 unidades habitacionais. “”, disse.Além destas 600 unidades, serão retomadas em breve as obras das 572 unidades dos conjuntos residenciais Nelson Mandela I e II, e 150 unidades que serão entregues em parceria com o Governo Estadual. “”, reforçou Silvio Cabral, titular da SDSP.A SDSP explicou que o cadastro para o sorteio das unidades do Programa de Habitação de Interesse Social em Cotia pode ser feito por esse link e os inscritos podem solicitar o ingresso a um grupo oficial de WhatsApp, no número 11 9 1325-5013, para ficarem informados sobre o andamento do programa. No dia da reunião, não será realizada nenhuma inscrição.Para mais informações, acessar https://cotia.sp.gov.br/desenvolvimento-social-e-periferias-2025/ e entrar em “Inscrição Minha Casa Minha Vida”.9 de agosto de 2025Às 8h: validação das inscrições em programas habitacionais de Cotia