Blau Farmacêutica tem oportunidades de estágio em Cotia

O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte, refeição ou refeitório, assistência médica e outros.

A Blau Farmacêutica, uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, está com vagas abertas na cidade de Cotia para estudantes universitários interessados em estágio. As oportunidades abrangem diferentes áreas como:

Assuntos Regulatórios

Engenharia

Pesquisa & Desenvolvimento

Qualidade

Tecnologia da Informação

Gente & Gestão

Marketing

Industrial, entre outras.

Podem participar estudantes com formação prevista até dezembro de 2027. A carga horária é de 30 horas semanais (6h/dia), e o programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte, refeição ou refeitório, assistência médica e outros.

As inscrições para o estágio vão até o dia 10 de agosto de 2025 e devem ser feitas pelo site da Companhia de Estágios:

ciadeestagios.com.br/vagas/blau

O processo seletivo inclui dinâmicas presenciais em Cotia e entrevistas com gestores. O início do programa está previsto para setembro.