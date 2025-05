‘Agro Cotia’: Prefeitura e Sebrae realizam evento voltado para produtores rurais

Evento será realizado em Caucaia do Alto nos dias 3 e 4 e junho; saiba como fazer a inscrição para participar

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia, em parceria com o Sebrae, realiza, nos dias 3 e 4 de junho, o ‘Agro Cotia’, evento de capacitação voltado para produtores rurais.





O encontro acontece na Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat ( Estrada dos Mendes, 310), em Caucaia do Alto.





(se inscreva AQUI). As vagas são limitadas. Os participantes receberão certificado ao final do evento.



A programação será aplicada por especialistas do Sebrae. Durante os dois dias de capacitação serão ministradas oficinas e palestras, com foco no fortalecimento da agricultura familiar.





Na programação do evento haverá Oficina de Planejamento Participativo (OPP) que auxiliarão na participação ativa das decisões que impactam o negócio.



Nos painéis de discussão, o Sebrae trará reflexões sobre os desafios e oportunidades da agricultura.



O evento Agro Cotia também será uma excelente oportunidade de networking e troca de experiências. “Convidamos os produtores rurais de Caucaia e da região para estarem juntos neste evento que, com certeza, trará muitas informações e atualizações que vão ajudar no fortalecimento e fomento da agricultura familiar”, destacou Guido Fecchio, Secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo.

Evento ‘Agro Cotia’Oficinas, painéis, network – SebraeInscrições: AQUI Dias: 3 e 4 de junho de 2025Horário: às 18hLocal: Igreja Nossa Senhora de Monte SerratEndereço: Estrada dos Mendes, 310, Caucaia do AltoCertificado de participaçãoVagas limitadasGratuito