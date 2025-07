Empresário de Cotia morre em grave acidente entre carro e carreta na BR-364 em RO

Outras duas pessoas que estavam com ele no veículo também morreram; tragédia causou comoção nas redes sociais

Lindomar Araújo tinha 54 anos. Foto: Reprodução / Redes Sociais

O empresário de Cotia, José Lindomar Araújo, 54, morreu em um grave acidente no km 50 da BR-364, em Candeias do Jamari (RO). O veículo em que Lindomar estava colidiu frontalmente com uma carreta bitrem. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (18).







A última publicação no perfil de Lindomar fala a respeito do translado do corpo do empresário. Veja abaixo:





Conhecido em Cotia, Lindomar trabalhou durante muitos anos na ótica Kika, no centro da cidade. Atualmente, era proprietário de uma ótica no Jardim Sabiá.

Além de Lindomar, outras duas pessoas que estavam com ele no carro também morreram. As vítimas, que também residiam em Cotia, foram identificadas como Jandailson M. S, de 27 anos, e o motorista João Gabriel de 24 anos.Segundo informações do portal CM7 Brasil, os três homens trabalhavam no ramo de armação e lentes de óculos e estavam a caminho de Porto Velho, de onde embarcariam em um voo com destino a Cotia. Eles retornavam de uma viagem a trabalho em municípios do interior de Rondônia.De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h. A batida destruiu a parte da frente do carro de passeio e a carreta ficou fora da pista. Os três ocupantes do carro de passeio não resistiram e morreram, já o motorista da carreta sofreu lesões graves e foi levado ao hospital.Ainda segundo a PRF, após o acidente a via ficou no sistema “pare e siga” até as 23h, para a realização da perícia. A real causa do acidente só poderá ser comprovada após o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), que tem o prazo de cinco dias para o resultado.A morte de Lindomar causou comoção nas redes sociais. Pelo Facebook, amigos e familiares fizeram publicações com textos de despedida., escreveu César Tibúrcio., publicou Màrcia Santana Carmo.A morte do empresário foi comunicada oficialmente na tarde de sábado (19), também pela rede social.