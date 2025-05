Quadrilha invade condomínio e rouba três residências na região da Granja Viana

Vítimas ficaram amarradas durante a ação criminosa; caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (30)

Caso foi registrado no 2º de Cotia. Foto: Google Street Views

Uma quadrilha formada por quatro criminosos armados invadiu um condomínio no Jardim da Glória, região da Granja Viana, e roubou três residências durante a madrugada desta quarta-feira (30). Até o momento, ninguém foi preso.

A primeira residência foi invadida por volta das 2h30. Um casal e sua filha ficaram amarrados em um dos cômodos enquanto os bandidos roubavam os objetos, entre eles, aparelhos eletrônicos, joias e celulares. O veículo das vítimas também foi roubado.Em seguida, os criminosos invadiram a segunda residência. As vítimas, um casal e uma criança, ficaram também amarradas. Os criminosos fizeram transferências bancárias e roubaram joias e aparelhos eletrônicos.Já na terceira residência, uma mulher foi rendida juntamente com suas três filhas, sendo duas menores de idade, sob forte ameaça de arma de fogo. Na casa, os bandidos roubaram televisores e celulares.O crime foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana, onde o caso é investigado.