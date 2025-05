Como o Smart Cotia ajudou na prisão de uma quadrilha que praticava roubos em condomínios

Quatro criminosos foram presos na noite de ontem; um deles, estava envolvido no roubo que terminou na morte de um adolescente em 2023

Foto: Prefeitura de Cotia

prisão de quatro criminosos que integram uma quadrilha especializada em roubos de condomínios. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia e da Polícia Civil do 2º Distrito Policial (DP) da Granja Viana realizaram, na noite desta terça-feira (27), a

Segundo as investigações,há cerca de um mês, e ter roubado três residências. Os bandidos fizeram as famílias reféns e foram extremamente violentos.Dentre os membros da organização criminosa que foram presos, estava Matheus de Moraes Mattos,O crime ocorreu em dezembro de 2023. Matheus estava foragido, desde então.O sistema de tecnologia Smart Cotia auxiliou na identificação dos criminosos. A equipe da GCM estava em patrulhamento no Jardim da Glória, à procura de Matheus, e foi informada pela Polícia Civil que um veículo Honda Civic, que teria sido utilizado por criminosos em Cotia e região, estaria trafegando pela cidade. A informação foi distribuída via rádio da GCM e lançada no Smart Cotia.A partir daí, o sistema da GCM, que funciona em todos os totens de monitoramento, começou a rastrear o trajeto em que o veículo passava e as imagens eram acompanhadas na Central de Comunicação da Guarda.A última imagem mostrou que o Civic estava seguindo pela avenida João Paulo Ablas, sentido Rodovia Raposo Tavares.Uma equipe da GCM se posicionou na altura do km 22 da Raposo e fez a abordagem do veículo. No interior, foram encontrados Matheus (com pedido de prisão em aberto por latrocínio em 2023) e Pedro Luiz, que estava sendo investigado por suspeita de participar de diversos crimes e que tinha pedido de prisão temporária em seu desfavor. Ambos confessaram envolvimento em roubos a condomínios.Os dois foram apresentados no 2º DP onde a ocorrência foi registrada. Na sequência, a Polícia Civil determinou diligência, desta vez, no bairro Santa Maria, na cidade de Osasco, onde foram encontrados mais dois suspeitos de integrarem a quadrilha de roubo a residências.