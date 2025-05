Falso advogado: Operação da Polícia Civil de Cotia prende 7 suspeitos de praticarem o golpe

Desconfiar de pedidos de transferências bancárias. O advogado não cobra nenhum valor prévio para liberar qualquer indenização. O honorário é pago com o valor ganho no processo.

Questione se seu advogado mandar mensagem de um telefone diferente do escritório;

Em caso de dúvida, compareça pessoalmente ao escritório do advogado para confirmar as mensagens;

Se desconfiar de algum contato, tire registros (prints) de tela das conversas com os criminosos.

O golpe, geralmente, começa com o acesso indevido a informações públicas de processos judiciais. Criminosos, com acesso a sistemas do Poder Judiciário (login de advogado, defensor público ou outros) acessam processos de vítimas, obtendo conhecimento de dados pessoais, e ligam para elas, se passando pelo escritório de advocacia, ou pelo advogado, afirmando que as vítimas “ganharam a causa”.Os criminosos pedem então para as vítimas pagarem determinado valor para receber o dinheiro da ação. O grupo solicita que a vítima indique uma conta para recebimento, dizendo que um funcionário daquele banco irá entrar em contato com ela. Minutos depois, outro criminoso se passa por “funcionário do banco” e, enganando a vítima, faz com que ela realize pix para os criminosos.A OAB-SP fez uma cartilha com orientações sobre como evitar cair nesse golpe. Veja dicas: