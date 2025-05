Instituto Federal: formulário online permite escolha dos cursos que serão implantados em Cotia

1ª audiência pública para escolha das áreas de formação aconteceu nesta terça; expectativa é a de que a inauguração da instituição aconteça ainda este ano

Foto: Reprodução

Representantes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e da Prefeitura de Cotia se reuniram na noite dessa terça-feira (27) com a população para uma audiência pública sobre a instalação de um campus no município.

A expectativa é a de que a inauguração da instituição aconteça ainda este ano.A reunião pública marcou os passos iniciais da implantação do IFSP Cotia e serviu para abrir o diálogo com a população que já pode ajudar na escolha dos eixos da educação tecnológica que serão oferecidos no campus.O encontro foi o primeiro de pelo menos outros três que acontecerão para levar à população informações e esclarecimentos sobre o que é o IFSP, o que significa a sua presença na cidade e definição das áreas de formação alinhadas com a vocação socioeconômica, tanto de Cotia quanto da região.Além das reuniões públicas, o IFSP disponibilizou um formulário digitalpara que a população possa dar a sua contribuição nesta etapa da implantação do Instituto.A próxima audiência está pré-agendada para o dia 24 de julho de 2025. O local e horário ainda serão confirmados e divulgados.