“Enquanto Lula traz educação para Cotia, Tarcísio só traz pedágio”, diz deputado do PT; VÍDEO

Simão Pedro criticou os pedágios free flow, que serão instalados na Raposo Tavares, e enalteceu a implantação do campus do Instituto Federal em Cotia

Deputado estadual Simão Pedro. Foto: Alesp

(leia mais aqui). O deputado estadual Simão Pedro (PT) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (29), criticando os pedágios free flow que serão implantados na rodovia Raposo Tavares. No trecho de Cotia até a Capital, o governo de São Paulo irá implantar 5 pedágios com cobrança automática



Cotia:

Enquanto @LulaOficial traz educação de qualidade, Tarciiso só traz pedágios

Enquanto o governo Lula está trazendo o maior Instituto Federal da América Latina para Cotia, Tarcísio de Freitas só pensa em implantar pedágios no trecho da Raposo Tavares que corta o município.



, escreveu o deputado na legenda do post.O campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) de Cotia, no qual o parlamentar se refere, será implantado na região do Jardim da Glória. O anúncio foi feito na semana passada pelo prefeito Welington Formiga (PDT), que se reuniu com reitores do instituto, disparou Simão Pedro., criticou.Veja o vídeo: