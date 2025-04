Qual o melhor tipo de açúcar para se consumir?

Nutrição Modo On: Todos possuem as mesmas quantidades calóricas, a mesma carga de carboidratos e continuam tendo alto índice glicêmico

Foto: Freepik

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes:





Primeiramente, precisamos entender que açúcar é açúcar, independentemente do tipo de processo industrial que ele sofreu. Então, sendo bem direta nestas primeiras linhas, não existe o melhor tipo de açúcar para se consumir, todos eles devem ser consumidos em pouca quantidade, na mesma proporção!





Não é porque passou por menos processo químico que faz do açúcar melhor. A quantidade a ser utilizada deve ser a mesma que se utiliza para o açúcar refinado. Seja ele mascavo, demerara, orgânico ou refinado. Todos possuem as mesmas quantidades calóricas, a mesma carga de carboidratos e continuam tendo alto índice glicêmico (cai rapidamente na sua corrente sanguínea).Agora que vem a polêmica: NÃO, o açúcar de mesa, seja ele qual for, não é o vilão, mas sim o excesso dele somado aos outros alimentos industriais que tem sua adição como um de seus ingredientes. Estes últimos, inclusive, são os piores e precisam de mais atenção em seu consumo.Até agora, nunca vi ninguém se sentar no sofá com um pote de açúcar a comer de colheradas. Geralmente, o excesso está em receitas ou alimentos processados.Então se atente ao seu consumo ao longo do dia, considerando, também, outros alimentos com muita adição. E claro, aquele cafezinho consumido o tempo todo ou aquele suco que não havia a necessidade de adoçar. Não descarto a possibilidade de muitas pessoas utilizarem quase 5kg de açúcar no mês apenas para adoçar o café (fato verídico aqui do consultório, inclusive).De fato, quanto menos processados, menos perdas de nutrientes terão, PORÉM, esses nutrientes que ficam não são capazes de contribuir com a saúde. Na verdade, são irrelevantes!Se for pensar em ser saudável, a troca de açúcar será a escolha menos inteligente que fará. Aposte em reduzir o consumo de alimentos industrializados, ricos em sódio, açúcares, gorduras saturadas e aumente a ingestão de alimentos que em pouco volume, realmente, te fornecerão um bom aporte de vitaminas e minerais, tais como: verduras, legumes e frutas.Se seu foco está em procurar o melhor açúcar, isso já demonstra uma sutil forma de se enganar para tentar driblar o que de fato deveria fazer: mudar seu estilo de vida e melhorar a qualidade nutricional de todas as suas refeições. Avalie seu contexto alimentar: o que você está consumindo desde a hora que acorda até a hora que vai dormir?A única pessoa que sai ganhando com tudo isso, é quem vende, pois convenhamos, a diferença de preços entre os açúcares é bem grande, não é? Com mais conhecimento, seu bolso agradece!