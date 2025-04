Bandidos fazem arrastão em plena luz do dia em Cotia; veja VÍDEO

Sequência de assaltos aconteceu na manhã desta segunda-feira (28) no Jardim Pioneiro; ação criminosa durou dois minutos

Imagens de câmera de monitoramento

Dois criminosos foram flagrados, na manhã desta segunda-feira (28), cometendo uma sequência de assaltos na Rua Guarujá, no Jd Pioneiro, em Cotia.







Imagens de uma câmera de monitoramento mostram a dupla em uma moto abordando o primeiro veículo. O que está na garupa desce e rende a vítima.Logo na sequência, um segundo carro aparece, no sentido contrário, e o motorista também acaba sendo vítima dos criminosos.A terceira vítima do arrastão é um motociclista. O ladrão ainda escorrega antes de concluir o roubo.A ação criminosa dura cerca de dois minutos. Os bandidos levaram carteiras, celulares e alianças.entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para buscar mais informações. Assim que houver retorno, essa matéria será atualizada.Veja o vídeo abaixo: