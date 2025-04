‘Feriadão’ altera expediente dos serviços públicos em Cotia; veja como fica

Atendimento na maioria das repartições públicas do município só volta ao normal na próxima segunda-feira (5)

Foto: Prefeitura de Cotia

Conforme Decreto Municipal 9.404/2025, nos dias 1º de maio (feriado nacional do Dia do Trabalhador) e sexta-feira (2) - ponto facultativo - não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Cotia.

A prefeitura informou que, nos dois dias, funcionarão apenas os serviços essenciais da Secretaria de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal (153); de Saúde, por meio do SAMU (192), da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Atalaia, dos Pronto Atendimentos Parque São George e Caucaia do Alto e do Pronto-Socorro Infantil, que atenderão normalmente no feriado e no ponto facultativo.Nas demais repartições públicas municipais o atendimento volta ao normal na segunda-feira (5 de maio).