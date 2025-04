Campus do Instituto Federal em Cotia está confirmado para este ano

Governo Federal confirmou recursos na ordem dos R$ 41 milhões para a compra do imóvel que será instalado o campus

Reunião para tratar do assunto ocorreu nesta semana com reitores do instituto. Foto: Redes sociais

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), esteve, nesta semana, com reitores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) para tratar sobre o andamento da instalação do campus na cidade.

Durante a reunião, foi informado de que o Governo Federal confirmou recursos na ordem dos R$ 41 milhões para a compra do prédio da antiga Europan, que fica na região do Jardim da Glória, para a instalação do campus. A instalação contará com o apoio da Prefeitura de Cotia.No local, serão implantados cursos técnicos, ensino médio integrado com o técnico e além de cursos de ensino superior., disse Formiga.Welington Formiga foi recepcionado pelo reitor dos Institutos Federais, Silmário Batista dos Santos, e por parte de sua equipe., disse o reitor.A expectativa é que, após a finalização do processo de aquisição e adaptação do imóvel, o Instituto Federal de Cotia seja inaugurado ainda neste ano.O Secretário de Licitações e Logística, Marcio José Gomes (Marcio Dola), e o Secretário Adjunto de Trabalho e Renda, César Roberto Rossi, acompanharam o prefeito na reunião.