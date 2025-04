Quem é Miguel Oliveira, pastor de 15 anos de Carapicuíba que diz curar doenças

Acusado nas redes sociais de extorquir fiéis com mentiras e falsas promessas, o jovem virou alvo de ataques e ameaças; MP investiga

O pastor mirim Miguel Oliveira, de 15 anos, que tem mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram, voltou ao debate público na última semana devido às polêmicas que cercam seu caminho como pregador.

Nascido em Carapicuíba, onde está a sede da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, na qual atua, ele se apresenta nas redes sociais como missionário.Sua performance nos púlpitos o leva a ter uma agenda cheia de eventos, sendo convidado para pregar em igrejas de diversas partes do país.Miguel Oliveira ganhou notoriedade após afirmar ser capaz de curar o câncer, exigir dinheiro em troca de bênçãos e declarar ter nascido surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais.Acusado nas redes sociais de extorquir fiéis com mentiras e falsas promessas, o jovem virou alvo de ataques e ameaças. O religioso entrou na mira até mesmo de parte do segmento evangélico, que reprova os métodos dele.Críticos o chamam de “anticristo” e o acusam de tentar enganar fiéis com falsos anúncios de cura e falsas revelações.Os ataques e ameaças já foram parar, inclusive, no Ministério Público. A investigação preliminar teve início após os pais do adolescente levarem o caso à Polícia Civil.