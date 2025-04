“A batalha está perdida”, diz Welington Formiga sobre pedágios na Raposo Tavares

Trecho da rodovia que vai de Cotia até SP receberá 5 pórticos com cobrança automática; prefeito ressaltou “dificuldades em dialogar com o governo de SP”

Coletiva de imprensa com o prefeito Welington Formiga. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Durante coletiva de imprensa realizada na terça-feira (8), o prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), comentou a respeito dos pedágios que serão instalados na rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





Ao ser questionado pela jornalista Sônia Marques, Formiga afirmou que a “batalha” contra os pedágios “já está perdida”. O prefeito, que sempre se posicionou contra os pedágios na Raposo, explicou que ele brigou como munícipe, mas que tal demanda não cabe ao governo municipal.



“Não perdemos a guerra, mas a batalha está perdida. Já teve a concessão. Vão ser feitas as obras e vão sair os pedágios, sim. Não depende do governo municipal. Eu briguei como munícipe. Lutei ao lado da população”, afirmou.

"Nós temos uma dificuldade muito grande de conversar com o governo do estado porque é um governo que bate o martelo. Eu gosto de dialogar", disse. "Então, já foi batido o martelo. Vai ter pedágio, vão ter as obras da Raposo e nós temos que se preparar, em conjunto as cidades da região, com nossos interesses em comum, e brigar junto com o governo do estado para ter voz", complementou.

De acordo com a Ecovias Raposo Castello, concessionária que assumiu a operação do km 34 até o km 10,9 da rodovia, serão instalados cinco pedágios com cobrança automática (free flow) no trecho