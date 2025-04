Formiga anuncia prazo para entrega dos uniformes escolares durante coletiva

Jornalistas da região se reuniram com o prefeito de Cotia na tarde desta terça-feira (8) no auditório da prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou o prazo para a entrega dos uniformes escolares aos mais de 30 mil alunos da rede municipal.

O fala foi feita durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (8) no auditório da prefeitura de Cotia.Segundo Formiga, os uniformes serão entregues ainda neste mês., disse.Ainda durante a coletiva, o prefeito abordou outros assuntos. Um deles, que foi questionado pelo jornalista Neto Rossi, do, foi em relaçãoDe acordo com o prefeito, o problema começou na antiga gestão e esbarrou em um processo de licitação., explicou.Segundo Formiga, esse problema já está sendo resolvido e, dentro de 10 dias, deve estar normalizado.