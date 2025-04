Carros estacionados em frente à lixeira impedem coleta em condomínio, diz prefeitura de Cotia

Segundo a gestão municipal, os caminhões que fazem a coleta não conseguem acessar o local; nota foi enviada ao Cotia e Cia após publicação da reportagem

Imagem enviada ao Cotia e Cia

O problema com a coleta de lixo no condomínio Arco Íris 1, no Jardim Arco Íris, em Cotia, vem ocorrendo devido à presença de carros estacionados em frente à lixeira, de acordo com a Secretaria de Obras do município.

Mais cedo,De acordo com a síndica do residencial, Magna Santana, a coleta estava sendo feita de forma irregular., relata.No entanto, segundo a secretaria, em nota enviada ao, os carros estacionados em frente à lixeira impedem o acesso do caminhão de coleta ao local., disse a pasta.