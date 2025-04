Moradores de condomínio em Cotia enfrentam novamente problema com coleta de lixo

Há duas semanas que a coleta não é realizada, de acordo com a síndica do residencial; OUTRO LADO: prefeitura explicou o motivo

Foto tirada hoje (10/04) e enviada ao Cotia e Cia

Moradores do condomínio Arco Íris 1, no Jardim Arco Íris, em Cotia, estão novamente enfrentando problema com a coleta de lixo. Segundo eles, a coleta vem sendo feita de forma irregular.

Após publicação desta reportagem, a Secretaria de Obras de Cotia enviou uma nota ao Cotia e Cia explicando o que estaria ocorrendo para que a coleta não fosse realizada no condomínio.





Segundo a secretaria, o problema ocorre devido à presença de carros estacionados em frente à lixeira.







Veja a nota na íntegra abaixo:









, relata Magna Santana, síndica do condomínio. A prefeitura de Cotia explicou o que estaria ocorrendo (veja a nota mais abaixo).Ela não soube precisar se o problema ocorre em todo o bairro ou especificamente no residencial, mas afirmou que outras regiões vêm passando pela mesma situação.