VÍDEO: Welington Formiga anuncia isolamento total de lagoa após morte de jovem

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou nesta sexta-feira (7) que vai isolar totalmente a lagoa do Viveiro Municipal Curupira, que fica na Avenida Benedito Isac Pires, no Bairro do Maranhão.



Veja o vídeo:

O corpo de Luan foi encontrado por volta das 9h50 desta quinta-feira dentro do lago da Syntecrom, que fica no Viveiro Municipal Curupira, em Cotia.Segundo relatos, Luan entrou no lago, na tarde de quarta-feira (5), para tentar salvar sua cachorra, que estava se afogando, mas não conseguiu sair mais. O animal sobreviveu.As buscas pelo jovem iniciaram-se na quarta mesmo, mas com o anoitecer, as equipes das Forças de Segurança e do Corpo de Bombeiros as retomaram ontem pela manhã.O corpo da vítima foi localizado no fundo do lado por mergulhadores da corporação.Viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) preservaram o local até a chegada da perícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.no Cemitério Jardim das Flores, em Cotia.Em outubro de 2024, uGustavo Santos Costa entrou para nadar junto com mais dois amigos, mas em questão de minutos, ele acabou se afogando.Na época, a prefeitura de Cotia disse que o local é margeado por lago e está com parte em área pública e parte área particular. Disse também que apenas a parte de retirada de mudas é aberta ao público.