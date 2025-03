Itapevi recebe 1ª etapa do Circuito Paulista de Skate neste final de semana

Evento é reconhecido como um dos mais disputados do país, reunindo anualmente centenas de atletas federados e ranqueados; saiba como se inscrever

Foto: Prefeitura de Itapevi

A cidade de Itapevi será palco neste sábado (8) e domingo (9), das 8h às 18h, da 1ª Etapa do Circuito Paulista de Skate 2025, evento promovido pela Federação Paulista de Skate em parceria com a Prefeitura.







A etapa realizada em Itapevi contará com 160 vagas para competidores, com expectativa de preencher pelo menos 80% das inscrições.



Inscrições



Seguem abaixo os links para os interessados:



Categoria masculino amador AQUI



Categoria masculino iniciante

AQUI



Categoria feminino iniciante AQUI





Categoria feminino amadorCategoria feminino iniciante

A competição será realizada no Skate Park, localizado na Avenida Feres Nacif Chaluppe, no Centro (Corredor Oeste), e contará com atletas de diversas regiões do estado de São Paulo. A iniciativa é parte das comemorações de 66 anos de Itapevi.O evento marca a abertura do circuito estadual da modalidade street, oferecendo competições nas categorias Iniciante e Amador, tanto masculino quanto feminino.Além disso, pela primeira vez no circuito paulista, a categoria “Paraskate Open” fará sua estreia, promovendo a inclusão no esporte e dando oportunidade para atletas com deficiência competirem em alto nível.